Yaşam

Ahmet Ercan depremin kesin yaşanacağı 7 bölgeyi tek tek saydı

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türkiye Deprem Ahmet Ercan

HABER MERKEZİ 

Deprem bilimci Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, 7 bölgeyi tek tek sayarak, "Türkiye’de hiçbir yerde deprem olmasa bile buralarda olur." dedi.

Şubat Maraş merkezli depremlerde büyük yıkımın yaşanmasının ardından deprem bilimciler Marmara Bölgesi başta olmak üzere aktif faylar ve deprem beklenen bölgeler hakkında uyarılarda bulunuyor.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Ercan, "Türkiye’de hiçbir yerde deprem olmasa, Karlıova-Bingöl, Erzincan, Denizli, Sakarya Çukuru, Midilli Üçgeni, Teke Burnu, Göller Bölgesinde olur." açıklamasında bulundu.

Ercan, geçtiğimiz günlerde meydana gelen Sivas ve Adıyaman'daki depremlerin ardından Doğu Anadolu Fayı hattına dikkat çekerek, "Anadolu ülke boyutunda yaygın gerilmeyi Adıyaman M4,0, Bitlis-Zağros bindirmesi ile Sivas-Gürün'de M4,5, Kuzey Anadolu Kırığı (KAK) üzerinde, sürdürüyor. Gerginliğin yer direcini yendiği konumda er ya da geç deprem olacak." demişti.

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