DEM Parti'nin Mardin adayı Ahmet Türk olacak

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Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi'nde (DEM Parti) Mardin Büyükşehir Belediye başkan aday adayı olup girdiği ön seçimde adaylıktan çekilen Ahmet Türk'ün, bugün partinin Mardin adayı olarak açıklanacağı belirtildi.

Medyascope'tan Ferit Aslan'ın haberine göre Türk'ün adaylıktan çekilme ve aktif siyaseti bırakma kararının ardından DEM Parti, tecrübeli siyasetçiyi kararından geri döndürmek için adımlar attı.

Türk’ün bu kararından sonra kendisine adaylıktan çekilmemesi ve aktif siyaseti bırakmaması nedeniyle çok baskı yapıldığı öğrenilirken, DEM Parti de sorunu çözmek için görüşmeler gerçekleştirdi.

Yapılan görüşmeler ve Ahmet Türk’e geri dönmesi için yapılan baskılar sonuç verdi.

Türk’ten sonra en çok oyu alan aday Azad Yıldırım’ın çekilmesi ile Türk, Mardin Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak bugün açıklanacak.

Mardin’de Türk için aday tanıtım toplantısı da yapılacak.