İran'ın Erbil saldırılarına karşı Kürtler tek ses tek yürek

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İran Devrim Muhafızlarının Erbil’de sivilleri hedef alan saldırıları, Kürdistan Bölgesi'nde kitlesel protestolara, Kürt diasporası ve dünya çapındaki ülkeler düzeyinde ulusal ve uluslararası protestolara yol açtı.

Erbil’de 15 Ocak 2024 Pazartesi günü saat 23.30’da sivillerin bulunduğu birçok nokta balistik füzelerle hedef alınmıştı. Saldırılarda Kürt iş insanı Peşraw Dizayi ve küçük kızı Jina’nın da aralarında bulunduğu 4 sivil hayatını kaybederken, bazılarının durumu ağır olmak üzere birçok sivil yaralanmıştı.

Saldırıların ardından İran Devrim Muhafızları Ordusu yaptığı açıklamayla, "İsrail Mossad karargahının hedef alındığını" öne sürerek saldırıların sorumluluğunu üstlendi.

İran’ın saldırı bahanesi, Kürdistan Bölgesi Hükümeti ve Kürdistan Bölgesi Güvenlik Konseyi tarafından reddedilirken, saldırıları araştırmak üzere Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani’nin talimatıyla oluşturulan komite 16 Ocak’ta Irak Ulusal Güvenlik Danışmanı Kasım el-Araci başkanlığında Erbil’e gelmişti.

Kürt iş insanı Peşraw Dizayi’nin füzelerle hedef alınan evini ziyareti sırasında Araci, Kurdistan24’e yaptığı açıklamada, “Burada İsrail Mossad üssü olduğuna dair şüphe vardı, evin tamamını gördük ve buranın sivil bir iş adamının evi olduğu açık. İsrail'deki Mossad karargahının hedef alındığı propagandası doğru değil.” dedi.

Saldırıya gösterilen tepkiler, tüm siyasi partiler ve Kürdistan Bölgesi'nin farklı kesimleri tarafından kınanırken, İran'ın saldırısı "haksız ve mesnetsiz bir suç" olarak nitelendirildi. Hatta İran mallarının boykot edilmesi ve ülkeyle ticari ilişkilerin kesilmesi yönünde çağrılarda yapıldı.

Başkan Mesud Barzani, söz konusu saldırıları kınadığı mesajında, “Bu suçların failleri ve Erbil'e yönelik saldırıların arkasında olanlar, iftiraların, bahanelerin ve iddiaların hiçbir dayanağı olmadığını çok iyi biliyor. Sorunlarını örtmek için Erbil ile Kürdistan halkına yönelik bu saldırı ve zulmü yapıyorlar.” ifadelerini kullandı.

Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur Barzani ise 15 Ocak Erbil saldırısına denk gelen İsviçre ziyaretinde, gittiği Davos kasabasında basın mensuplarına açıklamada bulunarak, “Kürdistan Bölgesine yönelik bu düşmanca saldırı sebepsiz, haksız ve korkakçadır.” diye konuştu.

Erbil, Soran, Duhok ve Zaho’da tüm kesimler ve farklı bileşenlerin katılımıyla saldırılara karşı gösteriler düzenlendi. Saldırıların kınandığı gösterilerde, federal hükümet ile uluslararası topluma, İran'ın Irak'ın egemenliğini, uluslararası hukuku ve insan haklarını ihlal eden Kürdistan Bölgesi'ne yönelik saldırganlığına son vermesi çağrısında bulunuldu.

Öte yandan dünyadaki Kürt diasporası da İran saldırılarını kınayarak, Kürt halkının, Kürdistan Bölgesi'nin egemenlik, güvenlik ve istikrarını koruma mesajını uluslararası topluma iletti. Bu amaçla ABD, Kanada, İngiltere ve Avrupa Birliği ülkeleri dahil; Berlin, Düsseldorf, Hannover, Hamburg, Wolfsburg, Londra, Amsterdam, Paris, Oslo, Helsinki, Brüksel, Viyana, Kopenhag, Washington, Stockholm, Atina ve Cenevre’de gösteriler düzenlendi.

Saldırı sonrası ilk cuma günü Kürdistan Bölgesi'ndeki camilerin minberlerinde cuma hutbesi okuyan din öğretmenleri, İran Devrim Muhafızlarının saldırısını şiddetle kınayarak, masum sivillerin ve bebeklerin öldürülmesini insanlığa karşı en büyük suç olarak nitelendirdi.

İran'ın saldırıları Kürdistan Bölgesi'ndeki Hıristiyanlar, Yezidiler, diğer dini ve etnik bileşenler tarafından da kınanarak reddedildi. Evinin hedef alındığı gün Peşraw Dizayi, Hıristiyan bir misafirini ağırlıyordu. Saldırıda Dizayi ve Hıristiyan misafiri hayatını kaybetti.

Öte yandan Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur ​​Barzani'nin Dünya Ekonomik Forumu'na (Davos 2024) katılımı, halkın ve Kürdistan Bölgesi Hükümetinin mesajını dünya liderlerine iletmek için önemli bir fırsattı.

Mesrur Barzani, 18 Aralık 2024'te Davos'ta dünya liderleriyle yaptığı görüşmeler ve İran'ın Kürdistan Bölgesi'ne yönelik saldırıları hakkında X üzerinden bir tweet atarak, “Masum sivilleri hedef almaya yönelik yalan beyanları da ortaya çıkardık.” demişti.

Ayrıca, Başbakan Mesrur Barzani ile Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın Davos'taki forum kapsamında görüşme talebini reddetmişti.

Birçok ülke İran’ın saldırılarını kınamakla kalamayıp, Kürdistan Bölgesi için dayanışma ve destek mesajları paylaştı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron ve diğer birçok başkan ve dışişleri bakanı saldırıları kınarken, Kürdistan Bölgesi için dayanışma mesajı verdi.

Erbil ile Duhok ticaret ve sanayi odaları da saldırılara karşı tepki göstermek amacıyla, vatandaşlara ve tüccarlara İran mallarının ithalatı ile kullanımını boykot etmeleri yönünde çağrıda bulundu. Tüccarlardan İran’a alternatif olarak ​Türkiye ya da Körfez ülkelerinden ithalat yapmaları önerildi.