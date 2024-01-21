Guterres: İsrail, Gazze'de benzeri görülmemiş seviyede sivil öldürüyor

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Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrail'in Gazze'de "daha önce görülmemiş boyutta sivil öldürdüğünü" belirterek Tel Aviv'i kınadı.

Uganda'nın başkenti Kampala'da yapılan G77+Çin zirvesinin açılışında konuşan Guterres, "İsrail'in askeri operasyonları toplu yıkımı yaydı ve benzeri olmayan seviyede sivil ölümüne sebep oldu." dedi.

"Orta Doğu bir kibrit kutusu. Çatışmanın tüm bölgeye yayılmasını önlemek için elimizden geleni yapmalıyız." diye konuşan Guterres, yaşananların çok üzücü ve kabul edilemez olduğunu belirtti.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, 7 Ekim'de başlayan İsrail saldırılarından bugün itibarıyla 25 binden fazla Filistinlinin öldürüldüğünü açıkladı.

Guterres ayrıca İsrail hükümetinin iki devletli çözümü reddetmesinin de kabul edilemez olduğunu, Filistinlilerin devlet kurma hakkı bulunduğunu kaydetti.

BM Genel Sekreteri, İsrail'in bu duruşunun "zaten dünya barışı ve güvenliği için büyük bir tehdit haline gelmiş savaşı" daha da uzatacağını ifade etti.