Diyarbakır’da futbolcuları taşıyan otobüs devrildi: 1’i ağır 10 yaralı

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Diyarbakır’ın Lice ilçesinde futbolcuları taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu 1’i ağır, 10 futbolcu yaralandı.

Kaza, öğlen saatlerinde Lice ilçesi Güçlü Mahallesi yakınında meydana geldi.

Dicle Belediyespor ekibi, Lice Belediyespor maçı için sabah saatlerinde Dicle’den hareket etti. 20 kişinin içinde bulunduğu otobüs, şoförünün kaygan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Kazada ilk belirlemelere göre 1’i ağır, 10 futbolcu yaralandı.

Kaza yerine gelen sağlık ve itfaiye ekipleri tarafından yaralılar kentteki hastanelere sevk edildi.

Kaza nedeniyle adı öğrenilemeyen bir futbolcunun durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili inceleme devam ediyor.