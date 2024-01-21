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Diyarbakır’da futbolcuları taşıyan otobüs devrildi: 1’i ağır 10 yaralı

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Diyarbakır’da futbolcuları taşıyan otobüs devrildi
Diyarbakır’da futbolcuları taşıyan otobüs devrildi
kürdistan Diyarbakır futbolcu Trafik kazası

HABER MERKEZİ

Diyarbakır’ın Lice ilçesinde futbolcuları taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu 1’i ağır, 10 futbolcu yaralandı.

Kaza, öğlen saatlerinde Lice ilçesi Güçlü Mahallesi yakınında meydana geldi.

Diyarbakır’da futbolcuları taşıyan otobüs devrildi

Dicle Belediyespor ekibi, Lice Belediyespor maçı için sabah saatlerinde Dicle’den hareket etti. 20 kişinin içinde bulunduğu otobüs, şoförünün kaygan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Kazada ilk belirlemelere göre 1’i ağır, 10 futbolcu yaralandı.

Diyarbakır’da futbolcuları taşıyan otobüs devrildi

Kaza yerine gelen sağlık ve itfaiye ekipleri tarafından yaralılar kentteki hastanelere sevk edildi.

Kaza nedeniyle adı öğrenilemeyen bir futbolcunun durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili inceleme devam ediyor.

Diyarbakır’da futbolcuları taşıyan otobüs devrildi
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