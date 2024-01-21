Yaşam

Malatya'da 4 şiddetinde deprem

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kürdistan Deprem malatya

HABER MERKEZİ

Malatya'nın Kale ilçesinde 4 şiddetinde deprem meydana geldi.

Depreme ilişkin bilgi, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinden paylaşıldı.

Bilgiye göre merkez üssü Malatya'nın Kale ilçesi olan 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin, saat 15.41'de 9,7 kilometre derinlikte meydana geldiği tespit edildi.

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