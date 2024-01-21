Malatya'da 4 şiddetinde deprem
HABER MERKEZİ
Malatya'nın Kale ilçesinde 4 şiddetinde deprem meydana geldi.
Depreme ilişkin bilgi, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinden paylaşıldı.
Bilgiye göre merkez üssü Malatya'nın Kale ilçesi olan 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin, saat 15.41'de 9,7 kilometre derinlikte meydana geldiği tespit edildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) January 21, 2024
Büyüklük:4.0 (Ml)
Yer:Kale (Malatya)
Tarih:2024-01-21
Saat:15:41:35 TSİ
Enlem:38.36861 N
Boylam:38.8425 E
Derinlik:9.7 km
Detay:https://t.co/zydGbI1ZM2@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi