Irak Seçim Komisyonu, il meclisi seçim sonuçlarını onayladı

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Irak Bağımsız Yüksek Seçim Komisyonu, il meclisi seçim sonuçlarını onayladı.

Komisyon Başkanı Omer Ahmed yaptığı açıklamada, komiserler konseyinin, il meclisi seçim sonuçlarını onayladığını belirterek, itirazların seçim sonuçlarını değiştirmediğini bildirdi.

Seçim Komisyonu, 28 Aralık 2023'te düzenlendiği basın toplantısında, 18 Aralık 2023’te yapılan il meclis seçimlerinin kesin sonuçlarını açıkladı. Sonuçlara göre başkent Bağdat’ta birinciliğe 144 bin 477 oy ile (9 sandalye) Kanun Devleti Koalisyonu yerleşti. Basra’da Tasmim Koalisyonu 281 bin 370 oy ile (12 sandalye), Diyala’da Diyaletna Koalisyonu 107 bin 554 (4 sandalye), Salahaddin’de Ulusal Kitleler Partisi 132 bin 100 oyla (5 sandalye), Anbar’da ise Takaddüm Koalisyonu 163 oyla (6 sandalye) birincilik elde etti.

Irak il meclisi seçimleri 18 Aralık 2023’te Kürdistani bölgeler dahil ülke genelinde gerçekleştirildi. Sabah saat 8.00’de başlayan seçimler akşam 18.00’de sona erdi. Söz konusu seçimler Kerkük’te 2005’in ardından yapılan ilk il meclisi seçimi oldu.

19 Aralık 2023’te il meclisi özel ve genel seçimlerinde katılım oranının %41, en yüksek katılım oranının %66 ile Kerkük'te, en düşük katılım oranının da %21 ile Bağdat/Rassafa'da gerçekleştiği duyuruldu.