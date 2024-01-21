Diyarbakır’dan, Erbil ve Duhok’a destek

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Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (TSO), Erbil ve Duhok TSO’ya İran ile ticari ve ekonomi ilişkilerini askıya alma ve yatırımcılarına yaptığı boykot çağrısına ilişkin destek yazısı gönderdi.

Diyarbakır TSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kaya, Erbil ve Duhok TSO’ya gönderdiği destek yazısında, İran’ın saldırılarından kaynaklı Erbil ve Duhok TSO’nun İran ile ticari ve ekonomi ilişkilerini askıya alma ve yatırımcılarına yaptığı boykot çağrısını haklı bulduklarını ele aldı.

Boykot kararı nedeni ile Kürdistan Bölgesi’nde oluşacak ihtiyaçlar için firmalarla birlikte her türlü desteği vermeye hazır olduklarını bildiren Kaya, şu ifadelere yer verdi:

“Diyarbakır olarak Irak Kürdistan Bölgesi’ndeki kardeşlerimizin ve iş insanlarımızın, boykot kararından sonra mağduriyet yaşamamaları ve insani ihtiyaçlarını karşılamak için her türlü adım atmaya hazır ve yanınızda olduğumuzu bir kez daha belirtmek isteriz. İran tarafından 15 Ocak 2024’te Erbil'e yönelik füze saldırısında hayatını kaybeden Kürt iş insanı Peşraw Dizayi, kızı Jina ve sivillere bir kez daha Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyoruz. Irak Kürdistan Bölgesi Hükümetine yönelik yapılan bu tür istikrar bozucu saldırıları kınıyoruz.”

Kürdistan Bölgesi Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği Sözcüsü Karwan Surçi, 20 Ocak 2024 Cumartesi günü K24’e yaptığı açıklamada, İran’ın Erbil’i hedef alan saldırılarına karşı tüccarlara İran mallarını boykot etmeleri çağrısında bulunduklarını bildirmişti.

İran Devrim Muhafızları, 15 Ocak Pazartesi günü gece saat 23.30’da Erbil’de sivillerin de bulunduğu birçok noktayı balistik füzelerle hedef almıştı. Saldırılarda, aralarında Kürt iş insanı Peşraw Dizayi ve küçük kızının da bulunduğu 4 sivil hayatını kaybederken, birçok sivil de yaralanmıştı.

İran’ın sivilleri hedef alan saldırılarına karşı Erbil, Soran ve Duhok’ta gösteriler düzenlenmişti.