Ukrayna, Donetsk’te pazar yerini vurdu: 25 ölü, en az 20 yaralı

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Ukrayna'nın Donetsk şehrine düzenlediği bombalı saldırıda 25 kişi yaşamını kaybederken, en az 20 kişi yaralandı.

Ukrayna’nın Rusya tarafından ilhak edilen Donetsk’te Pazar yerine yönelik düzenlediği saldırı nedeniyle 25 kişi yaşamını yitirirken, en az 20 kişi de yaralandı.

Rusya’nın atadığı Donetsk’in sözde lideri Denis Puşilin yaptığı açıklamada, “Saldırıda 25 kişinin öldüğüne dair bilgi doğrulandı, en az 20 kişi yaralandı. Bunların arasında durumu orta seviyede olan 2 çocuk bulunuyor. Ağır yaralı olanlar da var. Yaralılara gerekli tıbbi destek sağlanıyor.” ifadelerini kullandı.

Sözde Donetsk Belediye Başkanı Aleksey Kulemzin ise Ukrayna’nın dükkanların ve bir pazarın bulunduğu işlek bir caddeyi vurduğunu belirtmişti.

Ukrayna'nın Donetsk, Luhansk, Zaporijya ve Herson bölgeleri, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 30 Eylül 2022'de imzaladığı kararname ile yasa dışı olarak ilhak edilmişti.