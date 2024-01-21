Saman Berzinci: Peşraw Dizayi'nin evine yönelik saldırıda yaralananların durumu iyi

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Kürdistan Bölgesi Sağlık Bakanı Saman Berzinci, İran Devrim Muhafızlarının Erbil’e yönelik füze saldırısında Peşraw Dizayi'nin evinde yaralanan kişilerin durumunun iyiye gittiğini söyledi.

Bakan Berzinci, Kurdistan24'e yaptığı açıklamada, yaralıların durumu iyi olduğunu belirtti.

Yaralıların tedavisinin sürdüğünü kaydeden Berzinci, “Saldırının ardından sağlık ekipleri, sivil savunma ve güvenlik güçleri olay yerine sevk edildi. Binanın yıkılması nedeniyle şehit ve yaralılara ulaşmak oldukça zordu. Hastaneye sevk edilen yaralıların durumu iyi, yaralılardan herhangi biri ölmedi. Yaralılardan 3'ünün durumu ağır. Şehit Peşraw'ın büyük oğlu Roj’un, sağlık durumu çok kötüydü, hayatını kurtarmak saatler sürdü. Şehit Peşraw ailesinden büyük oğlu (Rewan) ve Peşrew'ın eşinin (Hana) sağlık durumu iyi.” dedi.

Kurdistan24’ün Erbil muhabiri Renas Ali’in, endindiği bilgilere göre olayda yaralanan Peşraw'ın evindeki 2 hizmetiçi halen hastanede tedavi altında, kendilerine gerekli müdaheler yapıldı.

Dr. Neşwan Neşet ise K24’e yaptığı açıklamada iki hizmetçinin de dün ameliyata alındıkları, şu anda durumları iyi olduğunu kaydederek, bahsi geçen hizmetçilerin Rojawa Hastanesine kaldırılklarını ve burada tedavi gördüklerini söyledi.

İki hizmetçinin fiziksel ve zihinsel travma yaşadığını belirten Neşet, fiziksel travmanın hızla tedavi edilebileceğini ancak zihinsel travmanın tedavisinin zaman alacağını söyledi.

İran Devrim Muhafızları, 15 Ocak Pazartesi günü gece saat 23.30’da Erbil’de sivillerin de bulunduğu birçok noktayı balistik füzelerle hedef almıştı. Saldırılarda, aralarında Kürt iş insanı Peşraw Dizayi ve küçük kızının da bulunduğu 4 sivil hayatını kaybederken, birçok sivil de yaralanmıştı.