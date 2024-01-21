İran medyası, sahte fotoğraflarla gerçekleri örtbas etmeye çalışıyor

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Devrim Muhafızlarının Erbil'e düzenlediği füze saldırısı suçunu gizleyecek delil bulunmaması nedeniyle bazı İran medyaları, olayın gerçeklerini sahte fotoğraflarla gizelemeye çalışıyor.

Tahran rejimine yakın medya kuruluşları, ülkelerindeki kamuoyunu yanıltmak, Devrim Muhafızlarının Erbil'e yönelik füze saldırısını örtbas etmek için sahte fotoğraflar yayımlayarak Mossad üssü ve İsrail'e yakın kişilerin hedef alındığını iddia ediyor.

İran medya kuruluşları, Peşraw Dizayi'nin bir Yahudi adamla birlikte çektiğini iddia eden sahte bir fotoğraf yayımladı, ancak gerçek fotoğraf, başka bir kişin Dizayi ile fotoğraf çektiğini gösteriyor.

İran medyası tarafından yayımlanan teknik açıdan oldukça zayıf olan ve sosyal ağlarda şaka konusu haline gelen ikinci sahte fotoğrafta ise Şehit Peşraw, Rojhilat’taki (Doğu Kürdistan) bir takım Peşmergeyle İsrailli bir figür gösteriliyor.

İran Devrim Muhafızları, 15 Ocak Pazartesi günü gece saat 23.30’da Erbil’de sivillerin de bulunduğu birçok noktayı balistik füzelerle hedef almıştı. Saldırılarda, aralarında Kürt iş insanı Peşraw Dizayi ve küçük kızının da bulunduğu 4 sivil hayatını kaybederken, birçok sivil de yaralanmıştı.

İran’ın sivilleri hedef alan saldırılarına karşı Erbil, Soran ve Duhok’ta gösteriler düzenlenmişti.