DEM Parti Sözcüsü: AK Parti Kürt illerini tamamen kaybetmiş durumda

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Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Sözcüsü ve Şırnak Milletvekili Ayşegül Doğan, “AKP bölgede (Kürt illeri) artık yok denecek bir noktaya geldi." dedi.

Ayşegül Doğan, T24'ten Cansu Çamlıbel'e verdiği röportajda, Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) ve 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlere değindi.

AK Parti’nin Kürt illerindeki çoğunluğunu “kaybettiğini” belirten DEM Parti Sözcüsü, "Cumhurbaşkanlığı seçiminde oransal olarak İzmir’i geçen bir Diyarbakır vardı. Peki bu, Kılıçdaroğlu siyasetine destek olarak mı okunmalı? Hayır elbette. Bu, Kürt halkının doğrudan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a mesajıydı." açıklamasında bulundu.

Doğan ilgili kısımda şu ifadeleri kullandı:

“2023 seçim sonuçları, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın söylemlerinin Kürtler nezdinde başarılı olduğu savını al aşağı etti. AKP bölgede artık yok denecek bir noktaya geldi. Kürt illeri haritasına baktığımızda, Cumhurbaşkanı Erdoğan tamamen kaybetmiş durumda. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın din ve muhafazakarlık üzerinden kurduğu söylemler başarılı olsaydı Kürt illerinde bu sonucu alamazlardı. Cumhurbaşkanlığı seçiminde oransal olarak İzmir’i geçen bir Diyarbakır vardı. Peki bu, Kılıçdaroğlu siyasetine destek olarak mı okunmalı? Hayır elbette. Bu, Kürt halkının doğrudan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a mesajıydı. Ve aynı zamanda Kürt halkının tüm Türkiye kamuoyuna mesajıydı. Kürtler 2023 Mayıs’ındaki tercihleriyle hem Erdoğan’a hem de Türkiye kamuoyuna şu mesajı verdiler; ‘Ben Türkiye demokrasisi için, Türkiye'de eşit, özgür bir yurttaş olarak hepimizin bir arada yaşaması için üzerime düşeni yapıyorum. Ve yapmaya devam edeceğim. Ama sizin de beni inancımla, kültürümle, dilimle, kimliğimle, beni var eden şeylerle birlikte kabul etmeniz gerekir.’ Kürtler, seçimlerde ne kadar büyük bir oyun kurucu ya da oyun bozucu olduklarını da göstermiş oldular. Nitekim biz şu anda yine neyi konuşuyoruz? Kürtlerin 2024 yerel seçimlerindeki belirleyiciliğini konuşuyoruz.”