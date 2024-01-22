Bilim insanları, Sibirya'daki "zombi virüsleri" konusunda uyardı

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İnsanlığın yeni ve tuhaf bir salgın tehdidiyle karşı karşıya olduğu konusunda uyarıda bulunan bilim insanları, toprakta donmuş eski virüslerin, dünyanın ısınan iklimi tarafından çözülerek büyük bir hastalık salgınına yol açabileceğini düşünüyor.

Bilim insanları, eski mikroorganizmaların neden olduğu bir hastalığın erken vakalarını tespit edecek bir Arktik izleme ağı planlamaya başladı. Buna ek olarak, olası bir salgını kontrol altına almak amacıyla enfekte kişilere karantina ile uzman tıbbi tedavi sağlayacak ve enfekte kişilerin bölgeyi terk etmesini önleyecek.

Genetikçi Jean-Michel Claverie , "Şu anda pandemik tehditlere ilişkin analizler güney bölgelerde ortaya çıkıp daha sonra kuzeye yayılabilecek hastalıklara odaklanıyor. Buna karşılık, kuzeyde ortaya çıkıp güneye doğru ilerleyebilecek bir salgına çok az önem veriliyor ve bunun bir ihmal olduğuna inanıyorum. Orada insanlara bulaşıp yeni bir hastalık salgını başlatma potansiyeline sahip virüsler de var." dedi.

Rotterdam'daki Erasmus Tıp Merkezinden Marion Koopmans ise “Permafrostta hangi virüslerin bulunduğunu bilmiyoruz, ancak bir hastalık salgınını, örneğin çocuk felcinin eski bir türünü tetikleyebilecek kapasitede bir virüsün var olabileceğine dair gerçek bir risk olduğunu düşünüyorum. Böyle bir şeyin olabileceğini varsaymak gerekiyor." diye konuştu.

2014 yılında Claverie, Sibirya'da canlı virüsleri izole eden ve binlerce yıldır permafrostta gömülü olmalarına rağmen tek hücreli organizmaları hala enfekte edebildiklerini keşfeden bilim insanlarından oluşan bir ekibe liderlik etti. Geçen yıl yayınlanan daha ileri araştırmalar, Sibirya'daki 7 farklı bölgeden 48 bin 500 yaşındaki virüs örneklerini ortaya çıkardı.

Bilim insanları donmuş toprağın en derin seviyelerinde bir milyon yaşına kadar virüsler içerebileceğini, dolayısıyla yaklaşık 300 bin yıl önce ortaya çıktığı düşünülen virüslerin kendi türümüzden çok daha eski olacağını açıkladı.

Claverie, "Bağışıklık sistemlerimiz bu mikropların bazılarıyla hiç temas etmemiş olabilir ve bu da başka bir endişe." diye konuştu.