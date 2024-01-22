Yaşam

Çin'de heyelan: 47 kişi can verdi

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dünya Çin Yünnan heyelan

HABER MERKEZİ 

Çin'in güneybatısındaki Yünnan eyaletinde bir köyde meydana gelen heyelanda toprak altında mahsur kalan 47 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Devlet televizyonu CCTV'nin haberine göre Caotong şehrinin Cınşiong ilçesine bağlı Liangşui köyünde sabah saatlerinde heyelan meydana geldi.

Heyelanda köydeki 18 hane toprak altında kalırken burada yaşayan 47 kişiden haber alınamadığı ve hayatlarını kaybettikleri belirtiliyor.

Kurtarma ekipleri, köyde yaşayan 200'den fazla kişiyi tahliye ederken kayıpları arama çalışmaları sürüyor.

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