Yaşam

Meteorolojiden kuvvetli yağış ve kar uyarısı

author_image Kurdistan24 -Türkçe
kürdistan Meteoroloji sarı kodlu uyarı kar yağışı yağmur rüzgar

HABER MERKEZİ 

Meteoroloji, yoğun kar yağışı beklenen ve aralarında Kürt illerin de bulunduğu 23 il için sarı kodlu uyarı verdi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan 22 Ocak 2024 Pazartesi gününe ilişkin hava tahmin raporuna göre sıcaklıkların 8 ila 10 derece düşeceği tahmin ediliyor.

Yoğun kar yağışı beklenen ve aralarında Kürt illerin de bulunduğu 23 il için sarı kodlu uyarı verilirken vatandaşların dikkatli olmaları istendi.

Tahminler, bugünden 27 Kasım'a kadar ülke genelinde sıcaklıkların özellikle kuzeybatıda önemli ölçüde düşeceğini belirtiyor.

Yağışların, İstanbul, Kocaeli, Bursa, Yalova ,Karaman, Maraş, Sivas, Sinop, Adıyaman çevreleri ve Balıkesir'de kuvvetli olması bekleniyor. Siirt'de ise kar yağışı bekleniyor.

Sarı kodla uyarı yapılan iller: Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Kars, Malatya, Muş, Rize, Siirt, Sivas, Trabzon, Dersim, Van, Batman, Şırnak ve Ardahan.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv