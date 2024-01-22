Meteorolojiden kuvvetli yağış ve kar uyarısı

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Meteoroloji, yoğun kar yağışı beklenen ve aralarında Kürt illerin de bulunduğu 23 il için sarı kodlu uyarı verdi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan 22 Ocak 2024 Pazartesi gününe ilişkin hava tahmin raporuna göre sıcaklıkların 8 ila 10 derece düşeceği tahmin ediliyor.

Yoğun kar yağışı beklenen ve aralarında Kürt illerin de bulunduğu 23 il için sarı kodlu uyarı verilirken vatandaşların dikkatli olmaları istendi.

Tahminler, bugünden 27 Kasım'a kadar ülke genelinde sıcaklıkların özellikle kuzeybatıda önemli ölçüde düşeceğini belirtiyor.

Yağışların, İstanbul, Kocaeli, Bursa, Yalova ,Karaman, Maraş, Sivas, Sinop, Adıyaman çevreleri ve Balıkesir'de kuvvetli olması bekleniyor. Siirt'de ise kar yağışı bekleniyor.

Sarı kodla uyarı yapılan iller: Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Kars, Malatya, Muş, Rize, Siirt, Sivas, Trabzon, Dersim, Van, Batman, Şırnak ve Ardahan.