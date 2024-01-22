Yaşam

ABD-Olumsuz hava koşulları onlarca can aldı

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ABD ABD Kaliforniya Pensilvanya İndiana sert hava koşulları

HABER MERKEZİ 

ABD'nin birçok bölgesinde son bir haftadır etkili olan sert hava koşullarının yol açtığı olaylarda, ülke genelinde 80'den fazla kişi hayatını kaybetti

Batı yakasındaki Oregon'da buz fırtınası nedeniyle ilan edilen olağanüstü hal sürerken, Pensilvanya, Kaliforniya ve İndiana'da da elektrik kesintileri yaşandı.

Ülke genelinde son bir haftada 80'den fazla kişi sert hava koşullarının neden olduğu kazalarda hayatını kaybederken, soğuk havanın hafta başında da süreceği duyuruldu.

CBS News'e göre milyonlarca ABD vatandaşı olumsuz kış şartlarından etkilendi.

ABD'nin birçok bölgesinde etkisini sürdüren kutup soğukları nedeniyle yaklaşık 100 bin kişiye elektrik hizmeti verilemiyor.

Öte yandan, Tennessee eyaletindeki 10 milyon kişiden elektrik kesintilerini önlemek için enerji tasarrufu yapmaları istendi.

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