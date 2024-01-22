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İran'da bir asker 5 silah arkadaşını öldürdü

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İran İran Kirman asker

HABER MERKEZİ 

İran'ın Kirman kentinde bulunan kışlada bir asker, 5 silah arkadaşını silahla vurarak öldürdü.

İran resmi ajansı IRNA'nın haberine göre İran Ordusu Güneydoğu Bölge Karargahı Komutanı Emir Gholamalian olaya ilişkin bilgi verdi.

Gholamalian, "Askerlerimizden birinin, yatakhanedeki silah arkadaşlarına ateş etmesi sonucu 5 kişi hayatını kaybetti." dedi.

Kimliği açıklanmayan askerin silah arkadaşlarına neden ateş açtığının henüz bilinmediğini aktaran Gholamalian, saldırının ardından üsten kaçan askeri yakalamak için operasyon başlatıldığını belirtti.

İran Anayasasına göre hastalık veya diğer hukuki sebeplerden dolayı askerlikten muaf tutulanlar hariç, 18 yaşını dolduran tüm gençlerin askerlik hizmeti zorunlu olup 24 ay askerlik yapmaları gerekmektedir.

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