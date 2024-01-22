Van-Yolcu midibüsü devrildi: 27 yaralandı
HABER MERKEZİ
Van’ın Gevaş ilçesinde, yolcu midibüsünün yan yatması nedeniyle yaşanan kazada 7'si çocuk 27 kişi yaralandı.
Kaza, saat 09.00 sıralarında, Van-Tatvan kara yolunun Yuva Mahallesi mevkiinde meydana geldi.
Van'dan Mardin istikametine giden ve sürücüsünün ismi öğrenilmeyen midibüs, Van-Tatvan kara yolunun 70'inci kilometresindeki Yuva Mahallesi yakınlarında, kontrolden çıkıp devrildi.
Kazada, 7'si çocuk 27 kişi yaralandı. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, Van'daki çeşitli hastanelere sevk edildi.
Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.