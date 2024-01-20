Netanyahu'dan Hamas'ın esir takası önerisine ret

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Hamas’ın esir takası önerisini reddettiğini belirten İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, "Savaşı tüm cephe ve sektörde sürdürüyoruz." açıklamasında bulundu.

İsrail Başbakanı Netanyahu dün Hamas'ın savaşı sona erdirmek ve rehineleri serbest bırakmak için sunduğu, İsrail'in tamamen çekilmesini ve Hamas'ın Gazze'de iktidarda kalmasını içeren koşulları reddetti.

“Rehinelerimizin serbest bırakılması karşılığında Hamas savaşın sona ermesini, güçlerimizin Gazze'den çekilmesini, tüm katillerin ve tecavüzcülerin serbest bırakılmasını talep ediyor ve Hamas'a dokunulmamasını." diyen İsrail Başbakanı, “Hamas canavarlarının teslim olma şartlarını tamamen reddediyorum.” dedi.

Üst düzey Hamas yetkilisi Sami Ebu Zuhri, Reuters'e yaptığı açıklamada, Netanyahu’nun Gazze'deki askeri saldırıyı sona erdirmeyi reddetmesinin, “[İsrailli] esirlerin geri dönmesi için hiçbir şans olmadığı anlamına geldiğini” söyledi.

Netanyahu, ayrıca, "Savaşı tüm cephe ve sektörde sürdürüyoruz. Hiçbir teröriste dokunulmazlık vermiyoruz. Ne Gazze’de ne Lübnan’da ne Suriye’de ne de başka bir yerde. Kim bize zarar vermeye çalışırsa ona zarar veririz." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Joe Biden 10 Ocak’ta yaptığı açıklamada Netanyahu ile bağımsız bir Filistin devletinin kurulması için olası çözümleri konuştuğunu ve bu yollardan birinin askerden arındırılmış bir hükümeti içerebileceğini söylemişti.

Netanyahu Biden'ın Gazze'de Hamas'a karşı yürütülen savaşın sona ermesinin ardından Filistin devletinin kurulabileceğine ilişkin sözlerine karşı çıkmış, barışın sağlanması için Filistinliler’in bir devlete sahip olması konusunda iki liderin aynı fikirde olmadığı görülmüştü.

Dün yaptığı açıklamada da Netanyahu, “Ürdün'ün batısındaki tüm topraklar üzerinde İsrail'in tam güvenlik kontrolü” konusunda ısrarcı olacağını tekrarladı.