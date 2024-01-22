Ekvador'da hastaneyi ele geçirmeye çalışan çeteye yarı çıplak gözaltı!

HABER MERKEZİ

Haftalardır çete şiddetinin yeniden yükseliş gösterdiği Ekvador'da, bir hastaneyi hedef alan 68 çete üyesi Ekvador polisi tarafından yarı çıplak bir şekilde gözaltına aldı.

Polis tarafından yapılan açıklamada, Guayas eyaletine bağlı Yaguachi kasabasındaki bir hastaneye baskın düzenleyip kontrolü ele geçirmeye çalışan 68 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

Yarı çıplak şekilde yere yatırılan kişiler, ters kelepçeyle otobüse bindirilerek polis merkezine götürüldü. Operasyonda çok sayıda silah ve uyuşturucu maddenin ele geçirildiği bildirildi.

Polis açıklamasında, saldırganlarının tedavi gören bir çete üyesini hastaneden çıkarmak için baskın düzenlemiş olabileceği ve soruşturmanın devam ettiği ifade edildi.

Ekvador Polisi ayrıca operasyon kapsamında çete üyelerinin komuta merkezine dönüştürdüğü bir “rehabilitasyon merkezine” baskın düzenlediğini açıkladı.