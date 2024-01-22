Borrell’den Netanyahu’ya: “Çözüm için bütün Filistinliler’i öldürecek misiniz?”

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Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, “İsrail yönetimine hitaben, Bütün Filistinliler’in gitmesini mi sağlayacaksınız? Öldürecek misiniz?" dedi.

AB Dışişleri Bakanları, 1 Şubat’ta yapılacak liderler zirvesi öncesi bugün Brüksel’de Gazze gündemiyle biraraya geliyor.

Toplantıya, İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz ve Filistin Yönetimi Dışişleri Bakanı Riyad el Maliki de katılıyor.

Orta Doğu krizi ve Ukrayna’ya uzun vadeli askeri yardım gibi önemli gündem başlıklarının ele alınacağı toplantı, Borrell’in, İsrail ve Başbakan Binyamin Netanyahu hakkındaki sözlerinin gölgesinde başladı.

AB Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi, toplantı girişinde Netanyahu’nun “iki devletli çözümü reddeden” açıklamalarının sorulması üzerine, “İstediğimiz şey iki devletli bir çözüm inşa etmek. Gelin bunu konuşalım. Başka ne gibi çözümler düşünüyorlar? Bütün Filistinliler’in gitmesini mi sağlayacaksınız? Öldürecek misiniz?” diye konuştu.

Borrell, 19 Ocak Cuma günü, kendisine fahri doktora veren İspanya’nın Valladolid Üniversitesi'nde yaptığı konuşmada İsrail devletini, Hamas'ın kurulmasına neden olmak ve finanse etmekle suçladı.

Gazze Şeridi'ndeki insani durumun daha kötü olamayacağını vurgulayan Borrell, “Bundan sonra artık barış süreci hakkında konuşmayacağım, iki devletli bir çözüm sürecini konuşacağım. Zor olduğunu biliyorum ama elimizden geleni yapmak, bir çözüm aramak bizim ahlaki çabamız, ahlaki yükümlülüğümüz.” ifadesini kullandı.