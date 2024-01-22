Gazze’de can kaybı 25 bin 295’e yükseldi

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İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında yaşamını yitirenlerin sayısının son 24 saatte 190 kişi artarak 25 bin 295’e yükseldiği açıklandı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, 22 Ocak 2024’te yaptığı açıklamada, “Son 24 saatte İsrail saldırılarında 190 Filistinli yaşamını yitirirken, 340 kişi de yaralandı.” ifadesini kullandı.

Saldırılar sonucu oluşan yıkımdan dolayı çok sayıda kişinin hala enkaz altında olduğu vurgulanan açıklamada, “Sivil savunma ve acil sağlık ekipleri bu kişilere ulaşmakta zorluk yaşıyor. İsrail’in Gazze Şeridi’ne 7 Ekim'den bu yana gerçekleştirdiği saldırılarda can kaybı sayısı 25 bin 295’e, yaralı sayısı da 63 bine yükseldi.” denildi.

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'e karşı "Aksa Tufanı" adı altında kapsamlı saldırı düzenlemişti. Verilere göre saldırılarda 1400’den fazla İsrailli öldürülmüştü.