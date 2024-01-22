Asya Kupası’nda heyecan sürüyor
HABER MERKEZİ
Katar'ın ev sahipliğinde düzenlenen AFC Asya Kupası'nda 3. maçlar Katar-Çin ve Tajikistan-Lübnan maçlarıyla başlayacak.
Asya Futbol Konfederasyonu (AFC) tarafından bu yıl 18'incisi gerçekleştirilen organizasyonun 10. gününde, A grubunda 2 maç oynanacak.
A Grubu’nda bu akşam saat 18.00’de Katar-Çin ve Tajikistan-Lübnan maçları oynanacak.
Diğer gruplarındaki 3. maçlar:
23 Ocak Salı günü
14.30 B Grubu Avustralya-Özbekistan, Suriye-Hinsidtan
18.00 C Grubu Hong Kong-Filistin, İran-Birleşik Arap Emirlikleri
24 Ocak Çarşamba günü
14.30 D Grubu Irak-Vietnam, Japonya-Endonezya
25 Ocak Perşembe günü
14.30 E Grubu Güney Kore-Malezya, Ürdün-Bahreyn
18.00 F Grubu Suudi Arabistan-Tayland, Kırgızistan-Umman
2'de 2 yapan A Grubu'nda Katar, D Grubu’nda ise Irak, son 16 turuna çıkmayı garantilemişti.
Turnuvada son 16 turu 28-31 Ocak, çeyrek finaller 2-3 Şubat, yarı finaller ise 6-7 Şubat'ta oynanacak.
2023 Asya Kupası'nın 10 Şubat'taki final maçı, Dünya Kupası finalinin de oynandığı Lusail Stadında yapılacak.
Daha önce Haziran-Temmuz 2023'te düzenlenmesi planlanan Asya Kupası, Çin'in Covid-19 salgını nedeniyle ev sahipliğinden çekilmesi sonrası Katar'a alındı ve 2024'e ertelendi.