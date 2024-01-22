Politika

Süleymaniye, Halepçe ve Raperin'de İran'ın Erbil saldırılarına karşı gösteri düzenlenecek

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kürdistan Erbil Süleymaniye Ranya Halepçe füze saldırısı Devrim Muhafızları Ordusu

HABER MERKEZİ

Yarın Süleymaniye ve Halepçe illeri ile Raperin Bağımsız İdaresi'nde İran’ın Erbil’de sivilleri balistik füzelerle hedef aldığı saldırıları kınamak amacıyla gösteri düzenlenecek.

Sivil toplum kuruluşları yaptıkları açıklamada, Erbil’e yönelik saldırıları kınamak için toplumun tüm kesimlerini, esnafları, çalışanları ve siyasi partileri söz konusu gösteriye katılmaya çağırdı.

Erbil'e yönelik saldırıları kınamak amacıyla yarın (23 Ocak 2024) yerel saatle 11.00'de Süleymaniye, Halepçe ve Ranya'da toplu gösteriler düzenlenecek.

İran Devrim Muhafızları, 15 Ocak Pazartesi günü gece saat 23.30’da Erbil’de sivillerin de bulunduğu birçok noktayı balistik füzelerle hedef almıştı. Saldırılarda, aralarında Kürt iş insanı Peşraw Dizayi ve küçük kızının da bulunduğu 4 sivil hayatını kaybederken, birçok sivil de yaralanmıştı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, yaptığı açıklamayla füzeli saldırıları üstlenmişti.

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