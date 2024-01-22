Van'da ticari araçla kamyonet çarpıştı: 2’si ağır 7 yaralı

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Van’ın Muradiye ilçesinde bir hafif ticari araçla kamyonetin çarpışması sonucu 2’si ağır 7 kişi yaralandı.

Kaza, Van-Doğubayazıt karayolu üzerindeki Açıkyol Mahallesi yakınlarında sürücülerinin adı öğrenilemeyen bir hafif ticari araç ile bir nakliye kamyoneti çarpışması sonucu 2’si ağır 7 kişi yaralandı.

Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Muradiye Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.