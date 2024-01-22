Ayn el-Esed askeri üssüne bir saldırı daha

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Anbar vilayetinde bulunan, ABD askerlerinin konuşlandığı Ayn el-Esed askeri üssüne drone ile bir saldırı daha düzenlendi.

Edinilen bilgilere göre 22 Ocak’ta Ayn el-Esed askeri üssüne yönelik drone saldırısı düzenlendi.

Saldırıda yaşanan can ve mal kaybına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Irak İslam Direniş, yaptığı açıklamada saldırıyı üstelendi ve saldırının drone ile yapıldığını belirtti.

Açıklamada, “ABD ve Koalisyon güçlerine ait üslere yönelik saldırılara devam edeceğiz.” ifadelerine yer verildi.

Irak İslami Direniş’in, 20 Ocak 2024’te saat 18.30’da Ayn el-Esed askeri üssüne yönelik düzenlediği füze saldırısında bir Irak askeri ile çok sayıda ABD askeri yaralandı.

Irak’ın batısında bulunan Anbar’daki Ayn el-Esed Askeri Hava Üssünde ABD’nin öncülüğünü yaptığı Uluslararası Koalisyon askerleri bulunuyor.

Üs geçmişte birçok kez füzeler ve insansız hava araçlarıyla (İHA) hedef alınmıştı.