Politika

İtalya Dışişleri Bakanı: Sorunlara son vermenin tek yolu diyalog

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kürdistan İran Erbil Devrim Muhafızları İtalya

HABER MERKEZİ

İtalya Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, Orta Doğu'da barış tesisi için çalışmaların yapılması gerektiğini açıkladı.

İtalya Dışişleri Bakanı Tajani, basın mensuplarına gündemle ilgili açıklamalarda bulundu.

Bakan Tajani, İran'ın Erbil’e yönelik saldırısına ilişkin yaptığı açıklamada, “Sorunlara son vermenin tek yolu diyalogdur.” dedi.

Orta Doğu'da barış tesisi için çalışmaların yapılması gerektiğini vurgulayan Tajani, “Barışın tek çözüm yolu diyalogdur. Terörle mücadele etmeliyiz." ifadesini kullandı.

İran Devrim Muhafızları, 15 Ocak Pazartesi günü gece saat 23.30’da Erbil’de sivillerin de bulunduğu birçok noktayı balistik füzelerle hedef almıştı. Saldırılarda, aralarında Kürt iş insanı Peşraw Dizayi ve küçük kızının da bulunduğu 4 sivil hayatını kaybederken, birçok sivil de yaralanmıştı.

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