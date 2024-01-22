Politika

ABD’den Fly Baghdad şirketine yaptırım

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ABD Hazine Bakanlığı
ABD Hazine Bakanlığı
Irak ABD Hazine Bakanlığı Irak İran Fly Baghdad

HABER MERKEZİ

ABD Hazine Bakanlığı, Devrim Muhafızlarını ve İran'a yakın silahlı grupları desteklemekle suçladığı Fly Baghdad şirketine karşı yaptırım kararı aldı.

Hazine Bakanlığı yaptığı açıklamada, Irak, Suriye ile Lübnan'daki Devrim Muhafızlarını ve İran'a yakın silahlı grupları desteklemekle suçladığı Fly Baghdad şirketiyle şirketin yönetim kurul başkanına yaptırım kararı aldığını kaydetti.

Devrim Muhafızlarına mal nakletmekle suçlanan Irak Parlamentosundaki Hukuk Hareketi Başkanı Hüseyin Munis'in de yaptırım listesine alındığı belirtilen açıklamada, “ABD, İran'a yakın silahlı grupların bölgeyi istikrarsızlaştırmaya yönelik yasa dışı faaliyetlerini durdurmaya devam edecek.” denildi.

Fly Baghdad’ın, İran’a yakın silahlı grupları desteklemek amacıyla uçaklarını Suriye ile Lübnan'a silah ve para transferi için kullandığı ifade edilen açıklamada, Ekim 2023'te Hamas'ın İsrailli sivillere yönelik terör saldırısının ardından Fly Baghdad’ın, yüzlerce Iraklı savaşçıyı taşıdığı belirtildi.

ABD’nin Bağdat Büyükelçisi Alina Romanowski ise sosyal medya platformu X’ten yaptığı açıklamada, yaptırım kararlarının, Devrim Muhafızları ile İran destekli gruplarla mücadele etmenin kapsamında alındığını belirterek, “Irak şirketlerinin silah ve para transferi için kullanılması Irak'ın egemenliğine yönelik ihlaldir.” ifadesini kullandı.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Vedant Patel ise ülkesinin Fly Baghdad şirketine yönelik yaptırımla ilgili K24’e yaptığı açıklamada, “Yaptırımlar başvuracağımız tek seçenek değil. Yaptırımların, ekonomik sistemlerini ve ABD'yi kötüye kullananlara karşı önemli bir araç olduğuna inanıyoruz." dedi.

Patel, Fly Baghdad'ın Devrim Muhafızları ile iş birliği yaptığını da ekledi.

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