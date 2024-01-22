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Kırgızistan’da 7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS) tarafından yapılan açıklamada, Kırgızistan’ın Çin’in Sincan Uygur Özerk Bölgesi ile olan sınır bölgesi yakınında yer alan Kızıl-Su ilçesinin 126 kilometre güneydoğusunda 7 büyüklüğünde deprem meydana geldiği belirtildi.

Merkez üssü Kızıl-Su ilçesi olan depremin yerel saatle 21.09'da yaşandığı kaydedildi.

Yerin 28 kilometre derinliğinde gerçekleştiği depremin Çin, Kazakistan ve Tacikistan’da da hissedildiği ifade edildi.

Kırgızistan'ın başkenti Bişkek’te de hissedilen deprem nedeniyle halk panik yaşadı.

Depremde can ve mal kaybı yaşanıp yaşanmadığı henüz bilinmiyor.