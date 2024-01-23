Politika

İbrahim Reisi'nin Türkiye ziyaretinin tarihi belli oldu

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türkiye İran İbrahim Reisi Ankara Orta Doğu

HABER MERKEZİ 

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi’nin daha önce 2 kez ertelenen Türkiye ziyaretinin tarihi belli oldu.

Orta Doğu’da artan gerilim döneminde Reisi’nin yarın Türkiye’ye gerçekleştireceği ziyaretin büyük önem taşıyacağı belirtiliyor.

Türk basınında yer alan haberlere göre İbrahim Reisi’nin Ankara ziyaretinde bir araya geleceği Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmede başta PKK olmak üzere birçok konu masaya yatırılacak.

İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin Türkiye ziyareti daha önce iki kez ertelenmişti. Son olarak ocak ayı başında Kirman'da meydana gelen terör saldırısı nedeniyle ertelenen görüşme kapsamında Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi toplantısının yapılması öngörülüyor.

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