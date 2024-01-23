ABD ve İngiltere'den Husiler’e ait hedeflere bir saldırı daha

HABER MERKEZİ

ABD Savunma Bakanlığı yetkilileri, İngiltere ile ABD’nin ortak operasyonunda Yemen'de İran'ın desteklediği Husiler'in bir kez daha hedef alındığını duyurdu.

Ortak açıklamada, iki ülkeye ait orduların, Avustralya, Bahreyn, Kanada, Hollanda’nın desteğiyle, Husiler’in Kızıldeniz’de uluslararası taşımacılığı hedef alan saldırılarına karşılık olarak, Yemen’deki 8 Husi hedefinin “orantılı” şekilde hedef alındığı vurgulandı.

Yemen'deki Husiler de yaptıkları açıklamayla, ABD ve İngiltere güçlerinin, başkent Sana’nın yanı sıra Taiz ve el-Beyza kentlerine hava saldırısı düzenlediğini bildirdi.

Açıklamada son operasyonda Husiler’in yer altındaki bir depolama merkezinin ve Husiler’in füze ve hava izleme/gözlem kabiliyetleriyle bağlantılı yerlerin hedef alındığı belirtildi.

Yemen’de İran destekli Husiler Kasım ayından bu yana Kızıldeniz ve Aden Körfezi’nde uluslararası taşımacılığı, ticari ve donanma gemilerini 30’dan fazla kez hedef aldı.

Bu ülkelerin ortak açıklamasında, “Amacımız gerilimi azaltmak ve Kızıldeniz’de istikrarı yeniden sağlamak. Ancak Husiler’in liderlerine bir kez daha uyarımızı tekrarlayalım: Devam eden tehditler karşısında dünyanın en kritik su yollarından birinde ticaretin serbest akışını savunmakta tereddüt etmeyiz.” ifadeleri yer aldı.

ABD Donanması Beşinci Filo Komutanı Koramiral Brad Cooper, Husiler'in Kızıldeniz'deki saldırılarının talimatını Tahran'ın verdiğini söylemedi; ancak İran'ın bu saldırıları fonladığını, kaynak ve eğitim sağladığını belirtti.

Associated Press haber ajansına konuşan Amerikalı komutan, "Doğrudan rollerinin olduğu açık. Burada bir sır yok." dedi.