Politika

Hakan Fidan ile Sergey Lavrov görüştü

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Fidan ile Lavrov'un görüşmesi
Fidan ile Lavrov'un görüşmesi
türkiye Hakan Fidan Sergey Lavrov BM New York

HABER MERKEZİ 

Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, New York'ta bir araya geldi.

Türkiye Dışişleri Bakanlığının X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Fidan'ın Rus mevkidaşı Lavrov ile ABD'nin New York kentinde bir araya geldiği belirtildi.

Hakan Fidan ile Sergey Lavrov, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyindeki Filistin konulu toplantı için New York'ta bulunuyor.

İki mevkidaşın görüşmesi, BM Güvenlik Konseyindeki Filistin konulu toplantı öncesinde gerçekleşti.

Bakanlığın açıklamasında, görüşmenin detaylarına yer verilmedi.

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