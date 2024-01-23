Hakan Fidan ile Sergey Lavrov görüştü

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Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, New York'ta bir araya geldi.

Türkiye Dışişleri Bakanlığının X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Fidan'ın Rus mevkidaşı Lavrov ile ABD'nin New York kentinde bir araya geldiği belirtildi.

Hakan Fidan ile Sergey Lavrov, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyindeki Filistin konulu toplantı için New York'ta bulunuyor.

İki mevkidaşın görüşmesi, BM Güvenlik Konseyindeki Filistin konulu toplantı öncesinde gerçekleşti.

Bakanlığın açıklamasında, görüşmenin detaylarına yer verilmedi.