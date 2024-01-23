Meteorolojiden sarı kodlu uyarı: Kuvvetli ve yoğun kar yağışı bekleniyor

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava sıcaklıklarının düşmesiyle 10 il içi sarı kodlu kuvvetli sağanak ve kar yağışı uyarısı yaptı.

Meteoroloji, 23 Ocak hava durumu tahminlerine yer verdiği açıklamasında, Mersin, Adana, Hatay, Osmaniye, Erzincan, Tunceli, Elazığ ve Bingöl çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmininde bulundu.

Açıklamaya göre kar yağışlarının Kars, Ardahan ve Ağrı ile kuzey ve doğu ilçeleri başta olmak üzere Erzurum çevreleri ve Muş’un yükseklerinde kuvvetli (10-20 cm), Bitlis, Van’ın kuzey ve güney ilçeleri, Siirt’in yüksekleri, Şırnak’ın doğusunun yüksekleri ile yüksek kesimleri başta olmak üzere Hakkari’de yer yer yoğun (20 cm üzeri) karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklendiğinden ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don, çığ, tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Tahminlere göre uyarı yapılan 10 ilde yer yer sis ve pus hadisesi ile birlikte sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.