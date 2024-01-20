İsrail 21 askerinin daha öldüğünü duyurdu

HABER MERKEZİ

Ordudan yapılan açıklamada, Gazze Şeridi’nde Hamas militanlarıyla yaşanan çatışmada 21 subay ve askerinin yaşamını yitirdiği aktarıldı.

İsrail ordusuna göre savaşın başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana 500'den fazla İsrail askeri öldürüldü.

Ordudan daha önce yapılan yazılı açıklamada da orduya bağlı Kfir Tugayı'nın, Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinden çekildiği ve yerine başka birliklerin getirildiği belirtilmişti.

İsrail ordusu dün akşam Gazze'deki çatışmalarda, 3 subayının öldürüldüğünü duyurmuştu.

Öte yandan Tel Aviv yönetiminin bu durum ile ilgili yayın yasağı getirdiği iddia edildi.

İddialara göre saldırıların yoğunlaştığı Han Yunus'ta iki binanın çökmesi sonucu 20'nin üzerinde İsrail asker hayatını kaybetti.

Enkaz altında kalanlar arasında yüksek rütbeli subayların olduğu da bildirildi.