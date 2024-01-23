Politika

Zerevani Peşmerge Komutanlığı "PKK’ye karşı hareket" talimatının asılsız olduğunu duyurdu

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Zerevani Peşmerge Komutanlığı logosu
Zerevani Peşmerge Komutanlığı logosu
kürdistan Zerevani PKK Peşmerge Zerevani Peşmerge Komutanlığı

HABER MERKEZİ 

Zerevani Peşmerge Komutanlığı, kuvvetlerine "PKK’ye karşı harekete geçme talimatı verildiği” yönünde çıkan haberlerin asılsız olduğunu belirterek, paylaşılan belgelerin sahte olduğunu bildirdi.

Komutanlıktan yapılan açıklamada, Zerevani Peşmerge kuvvetlerine "PKK’ye karşı harekete geçme talimatı verildiği” yönünde sosyal medyada paylaşılan belgelerin asılsız olduğu vurgulandı.

“Bugün sosyal medya mecralarında güya komutanlığımız altındaki birliklere PKK’ye karşı harekete geçme talimatı verildiği yönünde paylaşılan haber ve belgeler sahte ve gerçekten uzaktır.” denilen açıklamada, “Kamuoyuna bu belgenin sahte olduğunu belirtiyor, haberin içeriğini de reddediyoruz.” ifadesi yer aldı.

Açıklamada, “Tam da bu zamanda bu tür sahte haberlerin servis edilmesini bir kaç gün hasımlar tarafından Erbil’de düzenlenen füze saldırı ve çarpıtma kampanyasının devamı olarak görüyoruz.” denildi.

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