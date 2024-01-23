Tahran'daki gösteriler sırasında tutuklanan genç idam edildi

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İran ve Rojhilat’ta geçtiğimiz yıl düzenlenen eylemler sırasında tutuklanan 23 yaşındaki Muhammed Qubadlu idam edildi.

Bu sabah idam edilen Muhammed Qubadlu, bir polis memurunu öldürmek ve beş polis memurunu yaralamak suçlarından idam cezasına mahkum edilmişti.

İran resmi haber ajansı İRNA’da yer alan habere göre Tahran'daki 1. Ceza Mahkemesi, Yüksek Mahkemenin cezasını onamasının ardından bu sabah Muhammed Qubadlu'yu idam etti.

Haberde, geçtiğimiz yıl Muhammed Qubadlu’nun, görev başındaki 6 motosikletli polise saldırarak, Ferit Kerimpur Hasanwand adında 1 polis memurunun ölümüne ve 5'inin de yaralanmasına neden olduğu belirtildi.

Uluslararası Af Örgütü (AMNESTY), idam kararının uygulanmasından saatler önce genç adamın akıl hastası olduğunu ve gördüğü işkencenin etkisi altında itirafta bulunmak zorunda bırakıldığını yazmıştı.

2001 doğumlu Muhammed Qubadlu’nun babası, 8 yıl süren Irak-İran savaşında kullanılan kimyasal silahlar neticesinde yaralanmıştı.

İran İnsan Hakları Örgütü HARANA'nın Ocak ayında yayımladığı rapora göre 2023 yılında 640 kişi İran'da idam edildi.