Yaşam

Üç Kürt ilinde 72 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor

author_image Kurdistan24 -Türkçe
kürdistan Van Muş Hakkari kar ulaşım

HABER MERKEZİ 

Kürt illerinde Van, Muş ve Hakkari'de olumsuz hava koşulları nedeniyle 72 yerleşim birimi ulaşıma kapandı.

Van'ın kırsal kesimlerinde etkili olan kar ve tipi, ulaşımda aksamalara neden olurken, Büyükşehir Belediyesi, olumsuz hava koşulları nedeniyle 53 yerleşim biriminin yolunun kapandığını açıkladı.

-Muş’ta 18 köy yolu kapandı

Muş İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, yüksek kesimlerde iki gündür etkili olan kar nedeniyle 18 köy yolunun kapandığını belirtti.

Kapalı yolların açılması için ekiplerin sahada çalıştığını ifade eden Yentür, acil durumlar için de ekiplerin hazır beklediğini aktardı.

-Hakkari’de sis nedeniyle görüş mesafesi düştü

Hakkari'de akşam saatlerinde başlayan kar nedeniyle kent merkezi beyaza büründü, sis nedeniyle görüş mesafesi düştü.

İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre Yüksekova ilçesinde, olumsuz hava koşulları nedeniyle bir mezraya ulaşım sağlanamıyor.

-Bitlis’te 2 köy yolu açıldı

Bitlis İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan ise kar ve tipi dolayısıyla kapanan 2 köy yolunu açtıklarını belirtti.

Kurtkan, açılan yollarda genişletme çalışmalarının devam ettiğini aktardı.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv