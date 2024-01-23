Binyamin Netanyahu: En zor günlerden birini yaşadık

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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi'nde 24 İsrail askerinin öldürülmesiyle ilgili "saldırıların başlamasından bu yana en zor günlerden birini yaşadıklarını" söyledi.

Binyamin Netanyahu, X sosyal medya platformundan dün Gazze Şeridi'nde 24 İsrail askerinin öldürülmesine ilişkin paylaşımda bulundu.

Öldürülen askerlerin ailelerine taziyelerini ileten Netanyahu, "Dün savaşın başlamasından bu yana en zor günlerden birini yaşadık." dedi.

Netanyahu, "felaket" olarak nitelediği durumla ilgili İsrail ordusunun soruşturma başlattığını keydederek, Gazze'ye saldırıların "mutlak zafere" ulaşıncaya kadar devam edeceğini savundu.

İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, yaptığı açıklamada, dün Gazze Şeridi’nde Hamas militanlarıyla yaşanan çatışmada 24 subay ve askerlerinin yaşamını yitirdiğini duyurmuştu.

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog da 24 İsrail askerinin öldürülmesi nedeniyle yayımladığı mesajında bu sabahın kendileri için "dayanılmaz derecede zor olduğunu" belirtmişti.