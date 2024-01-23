Barzani Yardım Vakfı: Afrin'e yardımlar devam edecek

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Barzani Yardım Vakfı, Rojava’nın Afrin kentine yapılan yardımlara devam edeceklerini bildirdi.

Kurdistan24’ün haber bültenine katılan, Barzani Yardım Vakfı Afrîn Yönetim Kurulu Üyesi Rewaj Haci, Afrin’deki çalışmalarına ilişkin açıklamada bulundu.

Afrin kentindeki insanlara yardım etmeye devam edeceklerini söyleyen Haci, “Alman kuruluşu "WHO"nun desteğiyle günlük olarak kullanılan çok sayıda ekipman, kazı ve temizlik ekipmanı Afrin Belediyesi'ne teslim edildi.” dedi.

Haci, ekipmanların belediyenin Afrin'de günlük olarak kullandığı ekskavatörler, matkaplar ve temizlik ekipmanlarından oluştuğunu aktardı.