Genel

Barzani Yardım Vakfı: Afrin'e yardımlar devam edecek

author_image Kurdistan24 -Türkçe
kürdistan Barzani Yardım Vakfı Rojava Afrin

HABER MERKEZİ 

Barzani Yardım Vakfı, Rojava’nın Afrin kentine yapılan yardımlara devam edeceklerini bildirdi.

Kurdistan24’ün haber bültenine katılan, Barzani Yardım Vakfı Afrîn Yönetim Kurulu Üyesi Rewaj Haci, Afrin’deki çalışmalarına ilişkin açıklamada bulundu.

Afrin kentindeki insanlara yardım etmeye devam edeceklerini söyleyen Haci, “Alman kuruluşu "WHO"nun desteğiyle günlük olarak kullanılan çok sayıda ekipman, kazı ve temizlik ekipmanı Afrin Belediyesi'ne teslim edildi.” dedi.

Haci, ekipmanların belediyenin Afrin'de günlük olarak kullandığı ekskavatörler, matkaplar ve temizlik ekipmanlarından oluştuğunu aktardı.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv