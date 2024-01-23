Yaşam

Erbil’e düzenlenen füze saldırısı etkisiyle karnındaki bebeği kaybetti

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kürdistan Erbil füze saldırısı Mela Omer

HABER MERKEZİ

Mela Omer'de oturan bir aile, İran'ın Erbil'de sivil bir eve düzenlediği balistik füze saldırısı etkisiyle maddi ve manevi zarar gördü.

Ailedeki gebe kadın saldırı esnasında fenalaşarak yere düştükten sonra hastaneye kaldırıldı. Kadının ameliyat olduktan sonra hayatı kurtarıldı ancak karnındaki 5 aylık bebeği kaybetti.

İran'ın füze saldırılarından yedi gün sonra taburcu edilen “beşinci şehidin annesi” Awat Uzeyr, Kurdistan24’e yaptığı açıklamada, “Füze saldırısı sırasında durumum çok kötüydü, korku ve endişeden karnımdaki bebeğimi kaybettim.” dedi.

Awat’ın kocası Mehdi Haris ise “Daha doğmamiş bebeğimizi kaybettik ve evimiz büyük hasar gördü." dedi.

İran Devrim Muhafızları, 15 Ocak Pazartesi günü gece saat 23.30’da Erbil’de sivillerin de bulunduğu birçok noktayı balistik füzelerle hedef almıştı. Saldırılarda, aralarında Kürt iş insanı Peşraw Dizayi ve küçük kızının da bulunduğu 4 sivil hayatını kaybederken, birçok sivil de yaralanmıştı.

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