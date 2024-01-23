Uluslararası Koalisyon: Peşmerge Bakanlığında reform sürecine yönelik güçlü bir irade var

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Kürdistan Bölgesi Peşmerge Bakanı Şoreş İsmail, Koalisyon Danışmanları Kıdemli Ekibi Başkanı General McKenzie, ABD Başkonsolosluğu Koordinasyon Ofisi Başkanı Albay Michael Gacheru, Uluslararası Koalisyona üye ülkelerin üst düzey danışmanlarıyla bir araya geldi.

Peşmerge Bakanlığından yapılan açıklamada, “Toplantıda, reform, yeniden yapılanma, güçlerin entegrasyonu ile Peşmerge Bakanlığına koalisyon yardımı konusunun yanı sıra Peşmerge Bakanlığı ile ABD Savunma Bakanlığı arasındaki Mutabakat Zaptının uygulanmasına ilişkin yıllık değerlendirmeye hazırlık konuları görüşüldü.” denildi.

Peşmerge Bakanlığına yardım ve koordinasyonlarından dolayı başta ABD olmak üzere Uluslararası Koalisyon diplomatları, askeri ile siyasi danışmanlarının üst düzey rolünü takdir ettiklerini belirten Bakan İsmail, "Peşmerge Bakanlığındaki reform sürecini başarıya ulaştırmayı hedefliyoruz. Bu hedef doğrultusunda güçlü bir askeri güç oluşturmak için adımlarımızı hızlandırdık." dedi.

Koalisyon Danışmanları Kıdemli Ekibi Başkanı General McKenzie ise Peşmerge Bakanlığının reform sürecindeki çabalarına, ABD Savunma Bakanlığı ile yaptığı mutabakatın maddelerinin uygulanmasına dikkat çekti.

Peşmerge Bakanlığında reform sürecine yönelik güçlü bir irade bulunduğunu ifade eden General McKenzie, “Bu doğrultuda Uluslararası Koalisyon olarak reform sürecinde, 70'inci ile 80'inci güçlerin birleştirilmesinde destek vereceğiz. İş birliği yaparak önemli plan ve stratejiler geliştireceğiz, reform sürecinin Peşmerge güçleri açısından çok önemli sonuçlar doğuracağına inanıyoruz.” ifadelerini kullandı.

Toplantının son bölümünde de Peşmerge Bakanlığı ile ABD Savunma Bakanlığı arasındaki Mutabakat Zaptının uygulanmasına ilişkin yıllık değerlendirmeye hazırlıklar detaylı bir şekilde ele alındı.