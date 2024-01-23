DEM Parti: Türkiye'deki Kürtler, Kürt gibi yaşamak istiyor

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Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Türkiye Hükümetine Kürt sorununu çözme çağrısında bulunarak, "Türkiye'deki Kürtler Kürt gibi yaşamak istiyor." dedi.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan, partisinin grup toplantısında gündemdeki gelişmelere ilişkin değerlendirmede bulundu.

Kürt sorununu çözmekte kararlı olduklarını, bu sorunun çözümü için Türk devletinin devreye girmesi gerektiğini vurgulayan Bakırhan, “Yükselen milliyetçi ve ırkçı dalgaya karşı bizi ancak ortak değerlerimiz olan barış ile demokrasi bir arada tutabilir, güçlendirebilir. Bu sebeple herkesi güçlü bir ülke uzlaşısına katkı sunmaya davet ediyoruz. Bizler toplumsal uzlaşıyı güçlendirebilirsek, bu milliyetçi ırkçı dalgayı durdurabiliriz.” dedi.

Devleti toplumsal barışın tesisi için çalışmaya da çağıran Bakırhan, "Asıl güvenlik tehdidi hakkını arayan, isteyen Kürtler değil, asıl güvenlik tehdidi bu ırkçı ve milliyetçi kesimlerden geldiğini de Türkiye halkları görmelidir." ifadesini kullandı.

Kürtlerin diğer halklarla aynı haklara sahip olmak istiklerini belirten Bakırhan, “Bunun için mücadele ediyoruz. Binlerce yıldır bu topraklardayız. Türkiye'deki Kürtler Kürt olarak yaşamak istiyor." diye konuştu.