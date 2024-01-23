DEM Parti'den Başak Demirtaş'ın adaylığına ilişkin açıklama

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Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Başak Demirtaş'ın adaylığına ilişkin yaptığı açıklamada, “Birkaç gün sonra MYK toplantımız var. Orada bunları değerlendireceğiz.” dedi.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'ın yerel seçimlerde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı ile ilgili “Aday başvurularımız her yerde devam ediyor. Birkaç gün sonra MYK toplantımız var. Orada bunları değerlendireceğiz." açıklamasını yaptı.

Bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulunda görüşülmesi beklenen İsveç'in NATO'ya katılım protokolü ile ilgili sorusunu da "Biz en önemli ve en büyük güvenliğin barışla sağlanacağına inanan bir siyasi partiyiz. Bu konuda da öyle düşünüyoruz." şeklinde yanıtladı.