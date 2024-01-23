Çorum'da Belediye ve İl Genel Meclisi üyesi MHP'den istifa etti

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Çorum'un Alaca ilçesinde, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İl Genel Meclis Üyesi Nazım Çetin ve MHP Belediye Meclis Üyesi Kadim Erdoğan partilerinden istifa ettiler.

Çetin ve Erdoğan, konuyla ilgili ortak açıklama yaptılar.

MHP Alaca Belediye Meclis üyeliğinden ve Milliyetçi Hareket Partisi İl Genel Meclis Üyeliği’nden istifa ettiklerini bildiren Çetin ve Erdoğan, "Bağımsız olarak görevimizi devam ettireceğiz yerel seçimlerde bağımsız aday olarak katılacağız." ifadelerini kullandılar.

Açıklamanın devamında, "Alaca MHP ilçe başkanlığıyla hiç bir bağımız kalmamıştır. Genel Başkanımız Devlet Bahçeli’nin ve davamızın her zaman emrindeyiz." denildi.