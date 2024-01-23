Politika

Soran Üniversitesi öğrenci ve öğretim görevlilerinden İran saldırılarına karşı protesto gösterisi

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Soran Üniversitesi öğrenci ve öğretim görevlilerinden İran saldırılarına karşı protesto gösterisi
Soran Üniversitesi öğrenci ve öğretim görevlilerinden İran saldırılarına karşı protesto gösterisi
kürdistan Soran Protesto Erbil saldırı

HABER MERKEZİ

Soran’da üniversite öğrencileri ve öğretim görevlileri, İran’ın Erbil’de sivilleri balistik füzelerle hedef aldığı saldırıları kınamak amacıyla gösteri düzenledi.

Soran Üniversitesi öğrenci ve öğretim görevlilerinden İran saldırılarına karşı protesto gösterisi

Bugün (23 Ocak 2024 Salı günü) Soran Üniversitesi öğrenci ve öğretim görevlileri bir araya gelerek, İran’ın Erbil’de sivilleri ve masum çocukları balistik füzelerle hedef aldığı saldırıları kınadı.

Soran Üniversitesi öğrenci ve öğretim görevlilerinden İran saldırılarına karşı protesto gösterisi

Süleymaniye ve Halepçe illeri ile Germiyan İdaresi'ne bağlı Ranya'da da vatandaşlar, bugün İran’ın Erbil’i hedef alan saldırılarını protesto etmek için sokaklara dökülmüştü.

Soran Üniversitesi öğrenci ve öğretim görevlilerinden İran saldırılarına karşı protesto gösterisi

İran Devrim Muhafızları, 15 Ocak Pazartesi günü gece saat 23.30’da Erbil’de sivillerin de bulunduğu birçok noktayı balistik füzelerle hedef almıştı. Saldırılarda, aralarında Kürt iş insanı Peşraw Dizayi ve küçük kızının da bulunduğu 4 sivil hayatını kaybederken, birçok sivil de yaralanmıştı.

Soran Üniversitesi öğrenci ve öğretim görevlilerinden İran saldırılarına karşı protesto gösterisi
Soran Üniversitesi öğrenci ve öğretim görevlilerinden İran saldırılarına karşı protesto gösterisi
Soran Üniversitesi öğrenci ve öğretim görevlilerinden İran saldırılarına karşı protesto gösterisi
Soran Üniversitesi öğrenci ve öğretim görevlilerinden İran saldırılarına karşı protesto gösterisi
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