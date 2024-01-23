Soran Üniversitesi öğrenci ve öğretim görevlilerinden İran saldırılarına karşı protesto gösterisi

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Soran’da üniversite öğrencileri ve öğretim görevlileri, İran’ın Erbil’de sivilleri balistik füzelerle hedef aldığı saldırıları kınamak amacıyla gösteri düzenledi.

Bugün (23 Ocak 2024 Salı günü) Soran Üniversitesi öğrenci ve öğretim görevlileri bir araya gelerek, İran’ın Erbil’de sivilleri ve masum çocukları balistik füzelerle hedef aldığı saldırıları kınadı.

Süleymaniye ve Halepçe illeri ile Germiyan İdaresi'ne bağlı Ranya'da da vatandaşlar, bugün İran’ın Erbil’i hedef alan saldırılarını protesto etmek için sokaklara dökülmüştü.

İran Devrim Muhafızları, 15 Ocak Pazartesi günü gece saat 23.30’da Erbil’de sivillerin de bulunduğu birçok noktayı balistik füzelerle hedef almıştı. Saldırılarda, aralarında Kürt iş insanı Peşraw Dizayi ve küçük kızının da bulunduğu 4 sivil hayatını kaybederken, birçok sivil de yaralanmıştı.