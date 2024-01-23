Kelar ve Şexan ilçelerinde İran saldırılarına karşı protesto gösterisi düzenlenecek

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Kelar ve Şexan ilçelerinde yarın, İran’ın Erbil’de sivilleri balistik füzelerle hedef aldığı saldırıları kınamak amacıyla toplu gösteri düzenlenecek.

“Füzelerle bizi korkutamaz, irademizi zayıflatamazsınız.” sloganıyla yarın yerel saatle 10.30’da (24 Ocak 2024 Çarşamba günü) Duhok’un Şexan ileçsinde vatandaşlar, İran’ın Erbil’de sivilleri balistik füzelerle hedef aldığı saldırıları kınamak amacıyla büyük bir protesto gösterisini düzenleyecek.

Germiyan bölgesine bağlı Kelar ilçesindeki Leyla Kasım Okulu önünde de İran’ın Erbil’de sivilleri ve masum çocukları balistik füzelerle hedef aldığı saldırıları protesto etmek için toplu gösteri yapılacak.

İran Devrim Muhafızları, 15 Ocak Pazartesi günü gece saat 23.30’da Erbil’de sivillerin de bulunduğu birçok noktayı balistik füzelerle hedef almıştı. Saldırılarda, aralarında Kürt iş insanı Peşraw Dizayi ve küçük kızının da bulunduğu 4 sivil hayatını kaybederken, birçok sivil de yaralanmıştı.

Kürdistan Bölgesi'ndeki çoğu şehir ve ilçeleri ile Avrupa'nın büyük şehirlerinde Devrim Muhafızlarının saldırılarını kınamak amacıyla gösteriler düzenlenmişti.