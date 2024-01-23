Erbil'de "Yatırım ve Yerleşim" etkinliği düzenlendi

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Yatırım ve yerleşim sektörüne önem vermek amacıyla "Tehditler Erbil'in gelişmesini durduramaz" başlığı altında bir etkinlik düzenlendi.

Kürdistan Bölgesi Yatırım Kurulu Başkanı Muhammed Şukri, Erbil Valisi Umed Xoşnaw ve çok sayıda yatırımcı ve emlak şirketi sahibinin katılımıyla bugün (23 Ocak 2024 Salı günü) Erbil'de bir yatırım ve yerleşim etkinliği gerçekleştirildi.

Rami Holding Grubu tarafından düzenlenen etkinlikte, yatırım ve yerleşim sektörünün ekonominin en önemli unsurlarından biri olduğuna işaret edildi.