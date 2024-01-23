Netanyahu: Gazze'deki savaşın 3. aşaması 6 ay sürecek

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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze’deki savaşın 3. aşamasının yaklaşık 6 ay süreceğini açıkladı.

Netanyahu, hükümetindeki bakanlarla yaptığı toplantıda, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılara ilişkin bilgilendirmede bulundu.

“İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyinde başlayan savaşın üçüncü aşamasını bitirmesi altı ay sürecek." diyen Netanyahu, "Daha önce söylediğimiz gibi, hava (saldırıları) kısmı 3 hafta sürecek dedik, öyle de oldu. Kara manevralarından oluşan ikinci kısmın 3 ay süreceğini söylemiştik, öyle de oldu. Şimdi, üçüncü kısmın, kontrol ve arıtmanın 6 ay süreceğini söylüyoruz." ifadesini kullandı.

İsrail Devlet Televizyonu KAN’ın haberinde, 3. aşama kapsamında Gazze’de kara saldırılarının bitirilmesinin, birliklerin azaltılmasının, yedek askerlerin terhis edilmesinin ve hedefli saldırılara geçilmesinin beklendiği, Gazze Şeridi’nde bir güvenlik bölgesinin oluşturulmasının öngörüldüğü aktarıldı.

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'e karşı "Aksa Tufanı" adı altında kapsamlı saldırı düzenlemişti. Verilere göre saldırılarda 1400’den fazla İsrailli öldürülmüştü.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, 23 Ocak’ta yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında can kaybı sayısının 25 bin 490’a, yaralı sayısının da 63 bin 354’e yükseldiğini bildirmişti.