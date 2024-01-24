ABD, Irak'taki Hizbullah üslerini hedef aldı

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ABD güçleri, Irak'taki Ketaib Hizbullah ve diğer İranlı silahlı gruplar tarafından kullanıldığı iddia edilen 3 üssü hava saldırılarıyla hedef aldı.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, saldırıların İran destekli güçler tarafından Irak ve Suriye'deki ABD ve Uluslararası Koalisyon güçlerine yönelik bir dizi saldırıya doğrudan yanıt olduğu açıklamasında bulundu.

Söz konusu hava saldırılarında, silahlı grupların füze ve insansız hava aracı (İHA) eğitim alanlarının bombalandığı belirtildi.

Öte yandan ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, saldırıların, İran destekli güçler tarafından Irak ve Suriye'deki ABD ve uluslararası koalisyon güçlerine yönelik saldırılara doğrudan yanıt olduğunu bildirdi.

Lloyd Austin, yaptığı yazılı açıklamada, ABD Başkanı Joe Biden'ın talimatıyla, Irak’ta İran destekli milis grupların kullandığı 3 tesisin ABD güçleri tarafından bombalandığını duyurdu.

Haşdi Şabi, sosyal paylaşım sitesi Telegram üzerinden söz konusu saldırılara ilişkin yaptığı açıklamada, Kaim’de Haşdi Şabi’yi hedef alan saldırıların can kaybı ve yaralanmalara yol açtığı kaydedildi.

Irak İslami Direniş, 20 Ocak saat 18.30’da Ayn el-Esed askeri üssüne 20 füzeyle saldırı gerçekleştirmişti.

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), füzelerin sesi nedeniyle çok sayıda ABD çalışanının "travmatik beyin yaralanması" değerlendirilmesinden geçirildiği ve bir Irak askerinin yaralandığı yönünde açıklama yapmıştı.