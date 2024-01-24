Politika

İsveç: “NATO'ya tam üye olmaya bir adım daha yaklaştık”

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HABER MERKEZİ

İsveç’in NATO’ya katılımının Türkiye Büyük Millet Meclisinde (TBMM) onaylanmasının ardından, İsveç Başbakanlığı, “Bugün NATO'ya tam üye olmaya bir adım daha yaklaşmış bulunuyoruz.” açıklamasında bulundu.

Türkiye’nin İsveç’in NATO’ya katılımına onay vermesinin ardından İsveç Başbakanlığı ve İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström açıklama yaptı.

İsveç Başbakanlığı, “Bugün NATO'ya tam üye olmaya bir adım daha yaklaşmış bulunuyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisinin İsveç'in NATO üyeliği lehinde oy kullanması olumlu.” ifadeleri yer aldı.

Bakan Billström ise “Türk Parlamentosunun bugün İsveç'in NATO üyeliği lehinde oy kullanması memnuniyet verici bir adım. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onay belgesini imzalamasını bekliyoruz.” diye konuştu.

Billström, “İsveç NATO'nun güvenilir, destekleyici ve kararlı bir üyesi olacak.” dedi.

TBMM’de İsveç’in NATO üyeliğine dair yapılan oylamaya katılan 346 milletvekilinden 287’si evet, 55’i ise hayır oyu kullandı.

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